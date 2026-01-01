6,5 Millionen Euro nötig Sanierung auf Eis? Dämpfer für die Sekundarschule in Parey

Lange wartet man an der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey auf die Sanierung des 1976 erbauten Gebäudes. 6,5 Millionen Euro veranschlagt der Landkreis dafür, doch nun gab es einen Rückschlag für die Pläne.