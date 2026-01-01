6,5 Millionen Euro nötig Sanierung auf Eis? Dämpfer für die Sekundarschule in Parey
Lange wartet man an der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey auf die Sanierung des 1976 erbauten Gebäudes. 6,5 Millionen Euro veranschlagt der Landkreis dafür, doch nun gab es einen Rückschlag für die Pläne.
Parey. - Ein maroder Schulhof, veraltete Heizung und Elektrik und in die Jahre gekommene Sanitäranlagen, hallende und muffige Räume sowie keine Barrierefreiheit: Lang ist die Liste der Dinge, die an der Sekundarschule „An der Elbe“ in Parey in die Jahre gekommen und stark sanierungsbedürftig sind.