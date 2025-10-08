weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Aktionstag für Inklusion in der Arbeitswelt: Beruflicher Perspektivwechsel im Gardelegener Tierheim

Aktionstag für Inklusion in der Arbeitswelt Beruflicher Perspektivwechsel im Gardelegener Tierheim

Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „Schichtwechsel“ arbeitete Marie Mumm von der Lebenshilfe Altmark West für einen Tag im Tierheim Gardelegen mit.

Von Theresa Gringmuth 08.10.2025, 10:24
Tierheimleiterin Sarah Gränert von Ahnen (links) hatte für einen Tag mit der Werkstattbeschäftigten Marie Mumm eine neue Mitarbeiterin.
Tierheimleiterin Sarah Gränert von Ahnen (links) hatte für einen Tag mit der Werkstattbeschäftigten Marie Mumm eine neue Mitarbeiterin. Foto: Theresa Gringmuth

Gardelegen. - Schon früh am Morgen geht es im Gardelegener Tierheim rund: Hunde bellen, Katzen melden sich lautstark zu Wort. Die Vierbeiner warten auf Futter. Und die Mitarbeiter sind emsig dabei, die vielen großen und kleinen Aufgaben des Alltags zu bewältigen.