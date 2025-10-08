Im Rahmen des bundesweiten Aktionstags „Schichtwechsel“ arbeitete Marie Mumm von der Lebenshilfe Altmark West für einen Tag im Tierheim Gardelegen mit.

Tierheimleiterin Sarah Gränert von Ahnen (links) hatte für einen Tag mit der Werkstattbeschäftigten Marie Mumm eine neue Mitarbeiterin.

Gardelegen. - Schon früh am Morgen geht es im Gardelegener Tierheim rund: Hunde bellen, Katzen melden sich lautstark zu Wort. Die Vierbeiner warten auf Futter. Und die Mitarbeiter sind emsig dabei, die vielen großen und kleinen Aufgaben des Alltags zu bewältigen.