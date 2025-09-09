Im Oktober lädt Genthin Senioren zu spannenden Infos und geselligen Aktivitäten ein. Was es alles zum Mitmachen gibt.

Genthin - Im Oktober finden in Genthin wieder mehrere Veranstaltungen für ältere Bürgerinnen und Bürger statt. Organisiert vom Seniorenbeirat der Einheitsgemeinde Stadt Genthin und der Volkssolidaritätsgruppe Genthin Süd VI, bieten sie Informationen, Austausch und gemeinschaftliche Aktivitäten.

Am Dienstag, 14. Oktober, um 14 Uhr trifft sich der Seniorenbeirat in den Räumen der AWO in der Brandenburger Straße. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, sich über aktuelle Themen auszutauschen und ihre Anliegen vorzutragen. „Die Beratung ist offen für alle, die sich für die Belange älterer Menschen in der Einheitsgemeinde einsetzen möchten“, sagt der Vorsitzende der Stadtsenioren, Klaus-Dieter Bauer.

Informationsveranstaltung „Hausnotrufknopf“

Am Donnerstag, 23. Oktober, findet um 14.30 Uhr in der Zillestube in der Gröblerstraße eine Veranstaltung zum Thema „Hausnotrufknopf“ statt. Gemeinsam organisiert von der Volkssolidaritätsgruppe Genthin Süd VI und dem Seniorenbeirat, informiert sie über die Vorteile und Nutzungsmöglichkeiten des Hausnotrufsystems – ein wichtiges Hilfsmittel für mehr Sicherheit im Alltag.

Aufgrund begrenzter Plätze wird um Anmeldung beim Vorsitzenden des Seniorenbeirats unter der Telefonnummer 01522/ 2399787 gebeten.

Bowlingnachmittag am 16. Oktober

Am Mittwoch, 16. Oktober, lädt das Bowlingcenter ab 14 Uhr zum geselligen Bowlingnachmittag ein. Dieses Freizeitangebot richtet sich an alle Seniorinnen und Senioren, die Spaß an Bewegung und Gemeinschaft haben.

Mit diesen Veranstaltungen wird ein breites Spektrum an Bedürfnissen älterer Menschen abgedeckt – von Beratung über Information bis hin zu Freizeitaktivitäten. Alle Interessierten seien herzlich willkommen.