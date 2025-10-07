Bürger schlagen einen ganz bestimmten Namen für den neuen Radweg zwischen Bismark und Kalbe vor. Der Ursprung führt weit in die DDR-Unterhaltungskunst zurück.

Im Internet, wie hier auf der Plattform YouTube, lässt sich der Sketch „Die Reisebekanntschaft“ nach wie vor finden. Hier treten Herricht & Preil damit in der beliebten Fernsehshow Kessel Buntes auf.

Kalbe/Bismark - Als André Tepper bei der Kalbenser Kulturnacht, die vor wenigen Tagen auch in seinem Café stattfand, kurz das Mikrofon übernahm, da machte er einen Vorschlag, der aufhorchen ließ – nämlich dem neuen Radweg, der ganz in der Nähe verläuft und der nicht nur seinem Haus zusätzliche Besucher beschert, einen ganz bestimmten Namen zu geben.