weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Gardelegen
    4. >

  4. Freier Eintritt:: Besondere Highlights beim Hansefest Gardelgen

EIL:
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor
War es doch Terror? Landgericht legt Akten dem Generalbundesanwalt vor

Freier Eintritt: Besondere Highlights beim Hansefest Gardelgen

Das Hansefest lockt mit Shows, Konzerten, Rummel, Hüpfburgenwelt und sogar einer Lasershow – und das alles bei freiem Eintritt

Von Cornelia Ahlfeld 17.09.2025, 08:00
Hansefest 2025 in Gardelegen. Auf dem Programm steht auch eine Nena-Double-Show mit Lena (Gabriele Susanne Kerner).
Hansefest 2025 in Gardelegen. Auf dem Programm steht auch eine Nena-Double-Show mit Lena (Gabriele Susanne Kerner). Foto: Christian Essler

Gardelegen. - Drei Tage Partyspaß mit Programmen auf drei Bühnen und einer Kleinkunstbühne am Aschberg, Flaniermeile, Rummel und einer großen Hüpfburgenwelt – das alles und noch viel mehr gibt es beim 26. Hansefest 2025, und zwar vom 19. bis 21. September in Gardelegens Innenstadt – und das bei freiem Eintritt zum Festgelände.