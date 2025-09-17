Das Hansefest lockt mit Shows, Konzerten, Rummel, Hüpfburgenwelt und sogar einer Lasershow – und das alles bei freiem Eintritt

Hansefest 2025 in Gardelegen. Auf dem Programm steht auch eine Nena-Double-Show mit Lena (Gabriele Susanne Kerner).

Gardelegen. - Drei Tage Partyspaß mit Programmen auf drei Bühnen und einer Kleinkunstbühne am Aschberg, Flaniermeile, Rummel und einer großen Hüpfburgenwelt – das alles und noch viel mehr gibt es beim 26. Hansefest 2025, und zwar vom 19. bis 21. September in Gardelegens Innenstadt – und das bei freiem Eintritt zum Festgelände.