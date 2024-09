Gardelegen/Ackendorf. - Vor lauter Warnbaken sieht der Autofahrer, der die Stadt in Richtung Ackendorf verlässt oder von dort kommt, aktuell kaum noch die Straße. Zusätzlich zur Baustelle auf der B 71 gibt es noch eine kleine Absperrung auf der Ackendorfer Landstraße, kurz hinter dem Gardelegener Ortsausgang. Und auch hier wird demnächst gebaut werden – Autofahrer müssen sich also auf die nächsten Wartezeiten an Ampeln einstellen.

