Gerade hat die Bauanlaufberatung für den Ersatzneubau der Schanzgrabenbrücke bei Klein Engersen begonnen. Nicht nur er zieht eine längere Vollsperrung nach sich.

Unten fließt der Schanzgraben durch die alte Gewölbebrücke, oben verläuft die Landesstraße 12.

Kalbe/Engersen - Die Zeichen stehen auf grün. In dieser Woche hat die Bauanlaufberatung für eine der umfangreichsten Baumaßnahmen im Bereich der Landesstraßen in der Einheitsgemeinde Kalbe begonnen. Und die dürfte auch Verkehrsteilnehmern einiges abverlangen. Was genau, darüber informierte jetzt das zuständige Ministerium für Infrastruktur und Digitales in Magdeburg.