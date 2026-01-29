Fürs Frühjahr werden die ersten Nester der asiatischen Hornisse in Altmark und Börde erwartet. Wie jeder Einzelne helfen kann, damit sich die invasive Art nicht so schnell ausbreitet.

Um die Ausbreitung der asiatischen Hornisse im Landkreis Stendal einzudämmen, setzt der Imkerverein Stendal und Umgebung auf Aufklärung (von links): Franziska Lindecke, Tobias Nehm, Ronald Weber und René Kowollik.

Stendal - Ab Frühjahr können die ersten asiatischen Hornissen Nester in der Altmark und der Börde bauen. Die invasive Art frisst viele Honigbienen und andere Wildbienen und kann für Menschen gefährlich werden. „Wir wollen keine Panik machen“, betont René Kowollik vom Imkerverein Stendal und Umgebung. Sie brauchen Hilfe, um die Ausbreitung so gut wie möglich einzudämmen.