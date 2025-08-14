Zum dritten Mal kommen zwischen Brunau und Packebusch die Fans der elektronischen Musik zum Zuge. Zelten ist ab Donnerstag auf dem Festivalgelände möglich. Drei Bühnen stehen schon. Diesmal sind sogar Schlager mit dabei.

Die Hauptbühne beim BruPaBu im vergangenen Jahr. Ausgelassen feiern die Rave-Fans aus nah und fern.

Brunau/Packebusch. - Die Altmark wird im Sommer zur Festivalbühne. Die Mischung ist der Wahnsinn: Metal-Fans kommen regelmäßig im Juni beim Metal Frenzy in Gardelegen auf ihre Kosten, wer Rock mag, geht Ende August zum Forest Jump Festival bei Salzwedel. Klassik-Begeisterte können ohnehin den ganzen Sommer über an verschiedenen Orten in der Region den Konzerten der Altmark-Festspiele lauschen. Und seit nunmehr drei Jahren finden im Kalbenser Bereich drei Sommertage lang alle Rave-Fans ihre Bühne(n).

Beim BruPaBu-Festival – der Name steht für den Festival-Ort Brunau/Packebusch – wird aufgelegt. Am Donnerstag geht es wieder los: Drei Bühnen stehen, die Technik ist installiert, gestern gab es noch „den Feinschliff, zum Beispiel die Deko“, wie Philip Krahnert vom Veranstaltungsteam erzählt.

Zwischen Brunau und Packebusch wird wieder aufgelegt

Ab Donnerstagvormittag können die Zelte aufgebaut werden. Und diesmal – „das ist neu“ – können die Camper sogar Strom bekommen, verrät Krahnert. Bei dem Wetter wird das sicher gern genutzt, damit das Bierchen oder die Energydrinks nicht ganz so warm werden. Allerdings ist die Zahl der Anschlussmöglichkeiten begrenzt. Hier gilt das Windhundprinzip: Die Schnellsten können sich eine Leitung ans Zelt legen lassen.

Aber sicher wird auch gern mal Strom an die Nachbarn abgegeben. Raver sind schließlich nette Leute. Und von denen kamen im vergangenen Jahr immerhin rund 750 zum BruPaBu.

Diesmal auch Schlager-Mucke auf einer Bühne

In diesem Jahr könnten es auch gern mehr werden. „Das Wetter spielt uns ja in die Karten“, sagt Krahnert begeistert. Für das Aufbau-Team, darunter etwa 60 Freiwillige aus der Region – seien die Temperaturen in den vergangenen drei Tagen zwar eine Herausforderung gewesen: „Wir haben versucht, das meiste vormittags und abends zu schaffen“, sagt Krahnert. Für Besucher werden die lauen Nächte dafür sicherlich ein Traum.

Und der beginnt schon Donnerstagabend mit der Eröffnungsparty zum Aufwärmen. Natürlich mit elektronischen Beats. Für alle, die ein Festivalticket haben, ist die Party inklusive. Wer nur heute dabei sein will oder kann, kann im Vorverkauf auch noch Tickets für 10 Euro kaufen. Mehr Infos, wie zum Beispiel zum Full-Time-Ticket, zu Upgrades und mehr sind unter www.brupabu.de zu finden.

One Man Dou legt in Brunau Packebusch auf

So richtig startet das BruPaBu aber Freitag. Diesmal auf drei Bühnen. Und exklusiv auf einer wird es diesmal sogar Schlager geben. One Man Duo legt nach dem Motto „HölleHölleHölle“ bekannte „Melodien“ zum Mitsingen und Abtanzen auf. Für Letzteres stehen am Wochenende zudem jede Menge weiterer Profis. Die Namen sind echten Fans ganz sicher Rave in den Ohren.

Ach ja: Für den Bauch gibt es auch jede Menge. Und zwar von zwei Anbietern aus der Region, verspricht Philip Krahnert. Das sei dem Team sehr wichtig.