Letzlingen - Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Letzlingen beschäftigt die Hansestadt Gardelegen schon lange. Dessen Notwendigkeit wird auch nicht in Zweifel gezogen, wohl aber, ob der geplante Standort – nämlich an Stelle eines Waldstückes – der richtige ist. Dieser wurde bereits mehrfach im Stadtrat diskutiert und auch schon von einem Anwohner in der Volksstimme kritisiert. Nun schaltet sich der BUND ein und wirft der Hansestadt vor, diese habe sich nicht ausreichend um einen alternativen Standort bemüht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.