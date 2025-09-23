Das Freibad Potzehne feierte groß – und blickte dabei auf bewegte Jahrzehnte zurück. Viele Geschenke und ein Ehrengast bereicherten die Party.

Konfetti im Freibad Potzehne, auch das gab es, und zwar im Sommer 2014. Im Einsatz waren Bundeswehrsoldaten aus dem Gefechtsübungszentrum Letzlingen, um die Konfetti-Scheibchen aus dem Wasser zu holen.

Potzehne/VS. - Einen tollen Abend mit Unterhaltung, Tanz und Spaß gab es jetzt im Freibad Potzehne. Und zwar bei einer Festveranstaltung anlässlich des 50-jährigen Bestehens des Freibades. Organisiert hat diese Party der Förderverein des Freibades. Über 150 Gäste waren der Einladung dazu gefolgt, darunter Mitglieder des Fördervereines und Sponsoren. Auch ein Ehrengast fand seinen Weg zum Jubiläum.