Sehr enttäuscht haben sich Brüchauer Bürger gezeigt, die versucht haben, bei einem Termin in Kalbe mit Ministerpräsident Reiner Haseloff zu sprechen. Vergeblich.

Mitglieder des Freundeskreises Brüchau warteten an der Sekundarschule Kalbe auf den Ministerpräsidenten.

Kalbe/Brüchau - Der Freundeskreis Brüchau ist mit seinem Vorhaben gescheitert, den Besuch von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) in Kalbe für ein kurzes Gespräch zu nutzen. Dabei sollte dem sachsen-anhaltinischen Regierungschef dabei auch ein Schriftstück übergeben werden, in dem Bezug auf geltendes EU-Recht genommen wird. Doch so weit kam es nicht.