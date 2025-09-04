Gefängnisstrafe Mann aus dem Altmarkkreis hat Missbrauch von Tochter (2) gefilmt
Ein 40-Jähriger aus dem Altmarkkreis Salzwedel hat zugegeben, ein zweijähriges Kind zu sexuellen Handlungen veranlasst und das Ganze gefilmt zu haben.
04.09.2025, 22:37
Altmarkkreis Salzwedel. - Wegen sexuellen Missbrauchs und der Herstellung kinderpornografischer Inhalte ist am Donnerstag ein knapp 40 Jahre alter Angeklagter aus dem Altmarkkreis Salzwedel vom Landgericht Stendal zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden