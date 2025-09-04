Ein 40-Jähriger aus dem Altmarkkreis Salzwedel hat zugegeben, ein zweijähriges Kind zu sexuellen Handlungen veranlasst und das Ganze gefilmt zu haben.

Mann aus dem Altmarkkreis hat Missbrauch von Tochter (2) gefilmt

Der Angeklagte hat poronographische Bilder von seiner kleinen Tochter gemacht und verbreitet.

Altmarkkreis Salzwedel. - Wegen sexuellen Missbrauchs und der Herstellung kinderpornografischer Inhalte ist am Donnerstag ein knapp 40 Jahre alter Angeklagter aus dem Altmarkkreis Salzwedel vom Landgericht Stendal zu einer hohen Haftstrafe verurteilt worden