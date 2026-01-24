Interview mit Dirk Heinemann Zwischen Haushaltsloch und Zukunftsprojekten: So blickt Osterwiecks Bürgermeister auf 2026
Ein Jahr voller Rückschläge – und trotzdem Hoffnung für Osterwieck? Im Interview zieht Bürgermeister Dirk Heinemann eine ehrliche Bilanz zu Baupannen, Kita‑Schließungen und Finanzsorgen. Gleichzeitig skizziert er, welche Entscheidungen die Stadt in Zukunft prägen werden.
Osterwieck. - Welche Themen stehen in der Einheitsgemeinde Stadt Osterwieck in diesem Jahr an? Und wie bewertet Bürgermeister Dirk Heinemann (SPD) das zurückliegende Jahr? Das erfragte Volksstimme-Reporter Mario Heinicke beim Rathauschef.