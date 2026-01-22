Überraschung bei Vornamen Beliebteste Babynamen 2025: Im Harz hat der deutschlandweite Trend keine Chance

Jetzt stehen sie fest: die beliebtesten Baby‑Namen des Jahres 2025 im Landkreis Harz. Auffällig ist, dass Sophia, die bundesweite Siegerin, in der Region kaum eine Rolle spielt. Wer ist stattdessen auf Platz eins – und wovon ließen sich die Eltern inspirieren?