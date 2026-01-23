Geburtstag ohne Jubilar 80 Jahre Reinhard Lakomy: Warum eine Halberstädter Schule bis heute seinen Namen trägt

Blumen, Muffins und Kerzen – und eine Geschichte, die weit zurückreicht. In Halberstadt feierte eine Schule den 80. Geburtstag ihres Namensgebers Reinhard Lakomy und erinnert daran, wie ungewöhnlich diese Namensgebung einst war. Warum Musik dort bis heute eine zentrale Rolle spielt.