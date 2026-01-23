weather starkbewoelkt
Magdeburg, Deutschland
80 Jahre Reinhard Lakomy: Warum eine Halberstädter Schule bis heute seinen Namen trägt

Blumen, Muffins und Kerzen – und eine Geschichte, die weit zurückreicht. In Halberstadt feierte eine Schule den 80. Geburtstag ihres Namensgebers Reinhard Lakomy und erinnert daran, wie ungewöhnlich diese Namensgebung einst war. Warum Musik dort bis heute eine zentrale Rolle spielt.

Von Sabine Scholz Aktualisiert: 24.01.2026, 11:15
Eine besondere Geburtstagstorte für Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Reinhard-Lakomy-Schule Halberstadt.
Eine besondere Geburtstagstorte für Schüler, Lehrer und Mitarbeiter der Reinhard-Lakomy-Schule Halberstadt. Foto: Lakomy-Schule

Halberstadt. - Blumen, Torte und Kerzen – soweit so normal bei einem Geburtstag. Dennoch war diese Geburtstagsfeier in Halberstadt etwas Besonderes.