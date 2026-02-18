Mit KI erstellte Plüschtiere zeigen, wie der Jellycat -Trend aus dem Internet für Gardelegen aussehen könnte. Egal ob Salzwedler Tor, Baumkuchen oder Bürgermeisterin Mandy Schumacher.

Gardelegen - Jellycat-Kuscheltiere feiern derzeit weltweit große Erfolge. Die Plüschfiguren gibt es in den unterschiedlichsten Formen: als Obst, Gemüse oder Pflanzen, aber auch als Alltagsgegenstände wie Tassen oder Salz- und Pfefferstreuer.