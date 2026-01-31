Jellycat-Kuscheltiere feiern gerade weltweit einen großen Erfolg. Aus Gegenständen oder Essen werden plötzlich süße Kuscheltiere. Die Volksstimme hat mit einer KI Bilder erstellt, wie eine Magdeburg-Kollektion aussehen könnte.

Dieses Foto wurde mit einer KI generiert: Der Magdeburger Dom als Plüschtier.

Magdeburg. - Es gibt sie als Törtchen, Obst und Gemüse, Kaffeebecher, Pflanze, Croissant oder ganz klassisch als Hasen: Jellycats. Das sind Plüschtiere, die derzeit immer beliebter werden. Aber wie könnte eine Magdeburg-Kollektion aussehen? Das Hundertwasserhaus, der Dom, Magdeburger Leckereien und viele weitere Dinge hat die Volksstimme mit einer KI erstellt. Zu kaufen gibt es diese Kreationen jedoch nicht. Es handelt sich nicht um echte Kuscheltiere.