Mit einem bunten Fest hat der Kinderschutzbund in Haldensleben den Höhepunkt der Karnevalssaison gefeiert.

Haldensleben - Bunt, laut und fröhlich ging es am Rosenmontag nicht nur beim Straßenkarneval in den Faschingshochburgen zu, sondern auch beim Kinderschutzbund in Haldensleben. Mit einem gemeinsamen Faschingsfest feierten die Kinder hier zusammen mit ihren Familien den Höhepunkt der fünften Jahreszeit. Das ganze Fest sei bunt und vielfältig, wie immer bei ihnen, erklärte Christin Paepke, Mitarbeiterin beim Kinderschutzbund.