Alles andere als lachhaft Bürgervorschlag: Komiker als Namensgeber für neuen Radweg
Bürger schlagen einen ganz bestimmten Namen für den neuen Radweg zwischen Bismark und Kalbe vor. Der Ursprung führt weit in die DDR-Unterhaltungskunst zurück.
07.10.2025, 18:00
Kalbe/Bismark - Als André Tepper bei der Kalbenser Kulturnacht, die vor wenigen Tagen auch in seinem Café stattfand, kurz das Mikrofon übernahm, da machte er einen Vorschlag, der aufhorchen ließ – nämlich dem neuen Radweg, der ganz in der Nähe verläuft und der nicht nur seinem Haus zusätzliche Besucher beschert, einen ganz bestimmten Namen zu geben.