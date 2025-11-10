Zum wiederholten Mal ist der Wertstoffhof in Kalbe von Vandalen heimgesucht worden. Sie haben dort Chaos hinterlassen.

Mitarbeiter Wolfgang Lüttge fegte auf dem Wertstoffhof die Scherben zusammen.

Kalbe - Ein Bild der Verwüstung hat sich den Mitarbeitern des Kalbenser Bauhofes, die gleich nebenan ihr Domizil haben, am Montagmorgen bei Dienstbeginn auf dem Wertstoffhof gezeigt. Bislang unbekannte Täter haben auf dessen Gelände, das sich gleich hinter dem Rathaus und der Kita Schatzkästchen befindet, im Verlauf des zurückliegenden Wochenendes ihr Unwesen getrieben.