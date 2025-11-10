Die DAA in Havelberg bereitet für 2026 die 5. Ausbildungs- und Jobmesse vor. Die ersten Stände sind bereits vergeben. Weitere Anmeldungen sind gern gesehen.

Havelberg. - Beste Erfahrungen hat die Deutsche Angestellten-Akademie in DAA Havelberg mit den Ausbildungs- und Jobmessen in der Hansestadt gesammelt. Deshalb soll es Anfang 2026 die bereits fünfte Auflage geben, berichtet die pädagogische Mitarbeiterin Stephanie Heinrich im Gespräch mit der Volksstimme. Das Interesse scheint ungebrochen. Kaum sind die Einladungen verschickt, liegen schon die ersten zehn Anmeldungen von Unternehmen vor.