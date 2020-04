Das Krankenhaus in Gardelegen nimmt die reguläre Versorgung wieder auf. Es gab nur einen weiteren Corona-Fall unter den Mitarbeitern.

David Schröder ist seit 2018 Reporter bei der Volksstimme in Salzwedel. Sein Volontariat absolvierte er bei einer Tageszeitung in Nordrhein-Westfalen. Seit 2013 lebt er in der Altmark. david.schroeder@volksstimme.de ›

Gardelegen l Das Gardelegener Krankenhaus konnte schon am Mittwoch (8. April) die reguläre medizinische Versorgung wieder aufnehmen, teilt Dr. Michael Schoof, Medizinischer Geschäftsführer der Altmark-Klinikum gGmbH, in einer Pressemitteilung mit. Am vergangenen Wochenende waren drei Mitarbeiter der Klinik positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Abstimmung mit den Leitstellen Altmark und Börde war nach den Befunden entschieden worden, alle Notfallpatienten in andere Krankenhäuser umzuleiten. Vorsorglich wurden anschließend alle Mitarbeiter des Hauses ebenfalls auf eine mögliche Corona-Infektion getestet. Diese Ergebnisse lagen am Mittwochmorgen vor.

Situation ist unkompliziert

"Von 386 Abstrichen ist einer positiv", lautete die Nachricht, die unter den Verantwortlichen für Erleichertung sorgte. Damit haben sich insgesamt vier Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert. Das Ergebnis habe gezeigt, "dass die Situation für die medizinische Einrichtung unkompliziert ist", heißt es in der Mitteilung des Altmark-Klinikums. Somit konnte das Krankenhaus wieder den Normalbetrieb aufnehmen.

Weiter heißt es, dass sich die betroffenen Mitarbeiter in häuslicher Quarantäne befinden und kaum bzw. keine Symptome zeigen. Im Klinikum selbst gelten alle getroffenen Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsvorkehrungen weiterhin. "So sind alle Mitarbeiter der Stationen angehalten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen und außerhalb ihrer Tätigkeit den Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes, vor allem des Kontaktverbotes und der Abstandsregelung, zu folgen."