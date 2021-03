Insgesamt wurden gestern im Kleinsportzentrum Kalbe circa 127 Menschen der Altersgruppe über 80 gegen das Coronavirus geimpft.

Kalbe l „Das hat alles einwandfrei geklappt. Es war gut organisiert“, so das Resümee von Thea und Reiner Ullmer. Das Kalbenser Ehepaar gehörte gestern zu den Imfplingen, die beim ersten dezentralen Impftermin in der Einheitsgemeinde Kalbe ihren Corona-Schutz erhalten haben. Zu diesem Schritt haben sich die 87-Jährige und ihr 83-jähriger Ehemann entschlossen, nachdem sie entsprechende Post von der Stadtverwaltung im Briefkasten fanden. Ihre erwachsenen Kinder und der Hausarzt haben ihnen zur Impfung zugeraten. Daraufhin füllte das Ehepaar den Antwortbogen aus und schickte den Brief der Stadtverwaltung zurück. Kurz darauf erhielt es die Einladung zum Impftermin mit einer vorgegeben Uhrzeit.



Insgesamt wurden gestern im Kleinsportzentrum Kalbe circa 127 Menschen der Altersgruppe über 80 gegen das Coronavirus geimpft, wie Karsten Klingbeil mitteilte. Als Stadtratsmitglied (CDU-Fraktion), der von Beruf Krankenpfleger ist, war es ihm wichtig, bei der Organisation und dem Ablauf dieser Veranstaltung zu unterstützen. So nahmen er und weitere Helfer die Senioren in Empfang. Diese wurden dann zu einem Vorgespräch geführt. Dort wurde ein Aufklärungsbogen ausgefüllt und Vorerkrankungen abgefragt. Im Anschluss folgt der Piks mit dem Impfstoff.



Unterstützung von der Bundeswehr

Von 8 Uhr bis 16 Uhr war der Ersttermin für die Impfung angesetzt. „Wir haben einen guten Zulauf heute. Sicher wird sich alles nach hinter etwas verzögern.“ Unterstützung gab es auch von Fachkräften der Bundeswehr. So stellte die Bundeswehr auch die Impfärztin zur Verfügung.



„Das Personal war freundlich. Wir wurden gut beraten“, schilderte Thea Ullmer. Im Anschluss an die Impfung wurde ihnen angeraten, noch etwa eine Viertelstunde Platz zu nehmen. „Damit wir sehen, ob es uns gut geht.“ Über Beschwerden klagten beide im Anschluss nicht. Mit dem Termin für die Zweitimpfung am 25. März am selben Standort konnten sie am Vormittag den Heimweg antreten.



Ein weiteres Impfteam war gestern im Brunauer Vereinshaus vor Ort und umfasste den Einzugsbereich von Altmersleben, Beese, Brunau, Bühne, Butterhorst, Dolchau, Engersen, Hagenau, Jeetze, Kahrstedt, Mehrin, Packebusch, Plathe, Siepe und Vienau. Der Einzugsbereich für den Impfstandort Kalbe umfasste Kalbe, Karritz, Klein Engersen, Neuendorf am Damm, Vahrholz, Vietzen und Wernstedt. Weitere Grundimmunisierungen werden am 9. März in Kakerbeck und Badel für die übrigen Ortschaften angeboten. Damit werden insgesamt 350 Senioren gegen Covid-19 geimpft.