Da wird das Gardelegener Schützenhaus zum Otto-Reutter-Theater

„Das gibt’s nur einmal“: Ein fulminantes Neujahrskonzert mit dem „Salonorchester unter’n Linden“ und vielen Ohrwürmern in Gardelegen, organisiert von den Altmark-Festspielen.

Gardelegen - Klang- und humorvoll, so läuteten die Altmarkfestspiele das Jahr 2023 ein. Über 350 Menschen waren in das ausverkaufte Schützenhaus gekommen, um etwas „Berliner Luft“ – so der Titel des Programms – zu schnuppern.