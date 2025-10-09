weather wolkig
  Premiere mit Vergabe des Altmark-Pokals: Das gab es noch nie: Motocross of Altmark

Premiere mit Vergabe des Altmark-Pokals Das gab es noch nie: Motocross of Altmark

Zum diesjährigen Abschluss der Saison, die eigentlich keine war, haben sich die Macher vom Motorsportclub Altmersleben etwas einfallen lassen.

Von Cornelia Kaiser 09.10.2025, 06:00
Motocross in Altmersleben.
Motocross in Altmersleben. Foto: MSC Altmersleben

Altmersleben - Altmersleben ist am Sonnabend, 11. Oktober, Austragungsort für die Vergabe des Altmark-Pokals. Dabei war der örtliche Motorsportclub (MSC) wegen der Umbauarbeiten, die aktuell auf seiner Strecke stattfinden, gar nicht in den Wettbewerb integriert. Dafür haben sich seine Mitglieder aber nun etwas anderes ausgedacht.