Zum diesjährigen Abschluss der Saison, die eigentlich keine war, haben sich die Macher vom Motorsportclub Altmersleben etwas einfallen lassen.

Das gab es noch nie: Motocross of Altmark

Altmersleben - Altmersleben ist am Sonnabend, 11. Oktober, Austragungsort für die Vergabe des Altmark-Pokals. Dabei war der örtliche Motorsportclub (MSC) wegen der Umbauarbeiten, die aktuell auf seiner Strecke stattfinden, gar nicht in den Wettbewerb integriert. Dafür haben sich seine Mitglieder aber nun etwas anderes ausgedacht.