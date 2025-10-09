Ausschuss für Stadtentwicklung und Ortschaftsrat Staßfurt sind für vier Wohnmobil- stellflächen – mit öffentlichem WC und Dusche. Hoffnung in Leader-Fördermittel.

Staßfurt will Wohnmobilplatz mit Blick auf die Bode

Zwischen den bereits angelegten Zufahrtanbindungen am Postringparkplatz in Staßfurt sollen die Wohnmobilstellflächen entstehen.

Staßfurt. - Der erste Versuch, Touristen Wohnmobilstellplätze am Strandsolbad anzubieten, war gelungen. Etwa 70 Übernachtungen gab es dort die Sommersaison 2025 über. Immerhin, da es doch recht spartanisch gewesen sei fürs Erste, wie Christian Schüler, Fachdienstleiter Wirtschaft und Kultur der Stadt Staßfurt, bemerkte.