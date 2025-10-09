Tourismus Staßfurt will Wohnmobilplatz mit Blick auf die Bode
Ausschuss für Stadtentwicklung und Ortschaftsrat Staßfurt sind für vier Wohnmobil- stellflächen – mit öffentlichem WC und Dusche. Hoffnung in Leader-Fördermittel.
09.10.2025, 12:27
Staßfurt. - Der erste Versuch, Touristen Wohnmobilstellplätze am Strandsolbad anzubieten, war gelungen. Etwa 70 Übernachtungen gab es dort die Sommersaison 2025 über. Immerhin, da es doch recht spartanisch gewesen sei fürs Erste, wie Christian Schüler, Fachdienstleiter Wirtschaft und Kultur der Stadt Staßfurt, bemerkte.