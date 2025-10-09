weather wolkig
  4. Vandalismus im Landkreis Stendal: Scheibe rausgeschlagen - Bushaltestelle in Seehausen zum wiederholten Male zerstört

Es muss in die Öffentlichkeit, sagt der Bürgermeister von Seehausen (Altmark). Eine Bushaltestelle der Stadt ist schon wieder demoliert worden.

Von Karina Hoppe 09.10.2025, 12:13
In der Nacht auf Donnerstag haben Unbekannte oder hat ein Unbekannter erneut die Bushaltestelle an der Lindenstraße in Seehausen (Altmark) demoliert.
Seehausen. - Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag, 9. Oktober 2025, die Bushaltestelle an der Lindenstraße Ecke Waldemar-Estel-Straße in Seehausen (Altmark) demoliert. Scheibe raus, Papierkorb ab, der Müll verteilt. Wieder, schon wieder.