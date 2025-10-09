Es muss in die Öffentlichkeit, sagt der Bürgermeister von Seehausen (Altmark). Eine Bushaltestelle der Stadt ist schon wieder demoliert worden.

Scheibe rausgeschlagen - Bushaltestelle in Seehausen zum wiederholten Male zerstört

Seehausen. - Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag, 9. Oktober 2025, die Bushaltestelle an der Lindenstraße Ecke Waldemar-Estel-Straße in Seehausen (Altmark) demoliert. Scheibe raus, Papierkorb ab, der Müll verteilt. Wieder, schon wieder.