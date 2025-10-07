weather spruehregen
Magdeburg, Deutschland
  Tollwut im Altmarkkreis Salzwedel: Vorsicht: Tollwut bei Fledermäusen kann Hunde und Katzen gefährden

Warum Tierhalter aufpassen sollten und wie gefährlich die Tollwut bei Fledermäusen ist, erklären die Amtsierärzte vom Altmarkkreis Salzwedel, nachdem ein infiziertes Tier gefunden wurde.

Von Antje Mewes 07.10.2025, 17:59
Fledermäuse können mit Tollwut infiziert sein ohne selbst schwer an der Virusinfektion zu erkranken.
Fledermäuse können mit Tollwut infiziert sein ohne selbst schwer an der Virusinfektion zu erkranken. Foto: dpa

Winterfeld. - Sie gilt als eine der gefährlichsten vom Tier auf den Menschen übertragbaren Krankheiten: die Tollwut. Deshalb wurde sie mit Erfolg seit Mitte der 90er intensiv bekämpft, insbesondere in der Fuchspopulation. Seit 2008 gilt Deutschland als frei von der sogenannten terrestrischen Tollwut. Das gilt aber nicht für die Fledermaustollwut.