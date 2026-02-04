weather bedeckt
  4. Ostern in der Börde: Samswegen sucht schönsten Vorgarten und beste Torte

Der Ort in der Niederen Börde stimmt sich schon jetzt auf das Osterfest ein. Wer einen der Wettbewerbe gewinnen will, sollte mit den Vorbereitungen loslegen und sich in der örtlichen Apotheke anmelden.

Von Sebastian Pötzsch 04.02.2026, 09:00
Am 16. März will die Jury die schönsten Vorgärten in Samswegen und Bleiche unter die Lupe nehmen. Die Sieger werden während des Ostermarktes am 21. März geehrt. Archivfoto: Sebastian Pötzsch

Samswegen - Einwohner von Samswegen und Bleiche aufgepasst: Die Organisatoren des nunmehr vierten Samsweger Ostermarktes rufen wieder zum Mitmachen auf. Wer seinen Vorgarten, sein Hoftor oder Hauseingang österlich schmückt, kann kräftig abräumen.