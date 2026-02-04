Ostern in der Börde Samswegen sucht schönsten Vorgarten und beste Torte
Der Ort in der Niederen Börde stimmt sich schon jetzt auf das Osterfest ein. Wer einen der Wettbewerbe gewinnen will, sollte mit den Vorbereitungen loslegen und sich in der örtlichen Apotheke anmelden.
04.02.2026, 09:00
Samswegen - Einwohner von Samswegen und Bleiche aufgepasst: Die Organisatoren des nunmehr vierten Samsweger Ostermarktes rufen wieder zum Mitmachen auf. Wer seinen Vorgarten, sein Hoftor oder Hauseingang österlich schmückt, kann kräftig abräumen.