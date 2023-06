Mitunter entdeckt man bei Wanderungen oder Spaziergängen doch seltsame Dinge in Wald und Flur. So auch im Naherholungsgebiet Lindenthal bei Gardelegen

Gardelegen - Haben da junge Naturforscher eine neue Baumart in Lindenthal entdeckt? Auf jeden Fall rief ein siebenjähriger Steppke beim Anblick des seltsamen Gebildes sofort: „Guck mal, da steht ein Po-Baum.“ Kindermund eben.

Und die Familie musste lachen. Denn die Formulierung traf es irgendwie. In der Tat, ein Po-Baum. Die Redaktion hat doch gleich mal bei Herr Google nachgefragt. Und war überrascht. Es gibt tatsächlich mehrere Einträge über Po-Bäume oder Popo-Bäume in Berlin oder Radebeul. Was sagt uns das? Nicht nur die Berliner haben diesen besonderen Baum, sondern auch wie hier in Gardelegen, der flächenmäßig drittgrößten Stadt Deutschlands – nach Berlin und Hamburg. Vielleicht haben Sie, liebe Leserinnen und Leser, solche Naturwunder bei Wanderungen oder Spaziergängen auch entdeckt. Schicken Sie doch einfach ein Foto davon zur Veröffentlichung an redaktion.gardelegen@volksstimme.de. Foto: Cornelia Ahlfeld