Der Töpfergarten von Anet und Rainer Krawczyk in Wernitz zählt zu den Publikumsmagneten der offenen Gärten in Sachsen-Anhalt. Für den Gartensommer 2026 laufen bereits die Vorbereitungen, weitere Hobbygärtner können sich noch beteiligen.

Töpfergarten in Wernitz, hier zwei Graureiher am Badeteich, hergestellt von Rainer Krawczyk mit der Kettensäge aus einem Holzstück.

Altmarkkreis - Eiseskälte und Schneefall – Winterwetter eben, was nicht unbedingt frohlockt, an die Gartensaison zu denken. Aber der nächste Sommer kommt bestimmt, und damit steht im Gartenland Altmark auch wieder das grüne und blühende Paradies im Mittelpunkt. Auch bei Anet und Rainer Krawczyk aus Wernitz.