Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag zum Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) aufgerufen. Das ist zu möglichen Einschränkungen bekannt.

Von Stefan Harter 14.01.2026, 19:12
Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zum Streik auf.
Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zum Streik auf. Foto: Martin Rieß

Magdeburg. - „Warnstreik!“ steht in großen, roten Buchstaben auf dem Flyer, der sich am Mittwochabend rasant über diverse WhatsApp-Gruppen verbreitet. Die Gewerkschaft Verdi ruft damit die Beschäftigten und Auszubildenden der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) dazu am Freitag, 16. Januar 2026, auf.