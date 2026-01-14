Jeff Lammel feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Was eigentlich nur als Überbrückung zum Schauspielstudium gedacht war, ist inzwischen ein fester Bestandteil der Region.

Nachwächter Jeff Lammel in voller Montur, wie er durch Schönebeck führt.

Schönebeck. - „Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere“, lautet ein bekanntes Sprichwort. Jeff Lammel hat sich dieses nicht nur zu eigen gemacht, sondern auch gelebt. Für Schönebecks Nachtwächter ist das diesjährige Jubiläum sowohl überraschend als auch besonders.