Die Auftaktveranstaltung der Kunstlotterie der Künstlerstadt Kalbe fand in der Wilhelm-Wundt-Schule in Tangerhütte statt. Der Gewinner Marc Rath spendierte jungen Leuten aus „seiner“ Einheitsgemeinde das Event.

Doppelte Lesung an der Wilhelm-Wundt-Schule in Tangerhütte: Die Autoren Katharina Bendixen (Taras Augen) und David Blum (Kollektorgang) lasen den Schülern aus ihren Büchern vor. Diese Veranstaltung war einer der Gewinne der Kunstlotterie, die die Künstlerstadt Kalbe jährlich veranstaltet.

Kalbe/Tangerhütte/cr/vs. - Es ist wieder soweit: Der Startschuss für die Ausspielungen der Gewinne der Kunstlotterie, die der Verein Künstlerstadt Kalbe organisiert, ist gefallen. Das teilt Corinna Köbele mit. Die erste Veranstaltung war eine Doppel-Lesung mit Katharina Bendixen und David Blum. Der Gewinner Marc Rath konnte seinen Gewinn nicht selbst einlösen. In Absprache mit ihm wurde überlegt, wie der Preis am besten verwendet werden könnte. Die Wahl fiel auf die Gemeinschaftsschule Wilhelm Wundt in Tangerhütte.

„Mir war wichtig, dass in ,meiner Region’ - also Einheitsgemeinde Tangerhütte, der Preis so zielgerichtet wie möglich ein junges Publikum findet. Die Künstlerstadt hat dann den Kontakt hergestellt“, erklärt Volksstimme-Chefredakteur Marc Rath.

So lauschten kürzlich mehrere Schüler der 8., 9. und 10. Klassen den beiden Autoren Katharina Bendixen (Taras Augen) und David Blum (Kollektorgang), die aus ihren Büchern vorlasen. Anschließend erzählten die beiden über den Entstehungsprozess der Romane und beantworteten fleißig alle Fragen der Schüler.

Beide Bücher wurden mit Preisen ausgezeichnet. David Blums Roman „Kollektorgang“, der sich mit dem Thema (Alltags-)Rassismus auseinandersetzt, wurde bereits vor Erscheinen mit dem Peter-Härtling-Preis geehrt.

Katharina Benedixens Jugendbuch „Taras Augen“ hingegen beschäftigt sich mit den Folgen einer Umweltkatastrophe. Ihr Roman soll ab dem Prüfungsjahr 2027 Pflichtlektüre an allen sächsischen Oberschulen werden. Beide Autoren behandeln Themen, die aktueller nicht sein könnten, so die Künstlerstadt-Chefin.

Damit die Schüler die Bücher auch komplett lesen können, hat der Schulförderverein gleich einen Schwung für die eigene Bibliothek angeschafft. Natürlich wurden die Exemplare vor Ort von den Autoren signiert, informiert Corinna Köbele.

Schulleitung und Förderverein waren sich einig: Beide wünschten sich eine Wiederholung der Veranstaltung. Die Künstlerstadt Kalbe freute sich über die positive Resonanz. Corinna Köbele: „Uns macht es wieder einmal deutlich, wie notwendig schulische und außerschulische kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche in der Altmark sind. Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, unter anderem mit einer Jugendkunstschule (für alle Künste) hier Angebote zu machen.“

Die Doppel-Lesung war die erste Veranstaltung der Kunstlotterie „Kunst gewinnt!“. In den kommenden Monaten werden 15 weitere Veranstaltungen folgen, kündigte Köbele an.

Die Hälfte davon soll im öffentlichen Rahmen stattfinden. Inzwischen gibt es einen Flyer, der über die öffentlichen Veranstaltungen informiert, die kostenfrei sind. Spenden seien aber willkommen, informiert sie.

Der nächste Termin ist laut Flyer ein Konzert mit dem Streichtrio Dot Dot Dot. Es findet am Sonnabend, 6. April, ab 14 Uhr in der Ernst-Thälmann-Straße 10 in Osterburg statt.

Das Ensemble schafft Schnittstellen zwischen Folk, Klassik und Jazz und mischt diese zu selbst komponierter Musik.