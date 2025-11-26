Die Crowdfunding-Aktion des Vereins Künstlerstadt Kalbe neigt sich dem Ende entgegen. Zu den bisherigen Unterstützern zählt auch ein äußerst prominenter Zeitgenosse.

Dieter Hallervorden in seiner Videobotschaft an den Verein Künstlerstadt Kalbe.

Kalbe - Das konnten die Mitglieder des Vereins Künstlerstadt Kalbe kaum glauben. Sie, die im Internet eine Crowdfunding-Kampagne zur Sanierung eines alten Stallgebäudes auf dem Kulturhof gestartet haben, erhielten jüngst in den sozialen Medien einen ganz besonderen Gruß.