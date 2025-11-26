Crowdfunding-Aktion Dieter Hallervorden schickt eine Videobotschaft nach Kalbe
Die Crowdfunding-Aktion des Vereins Künstlerstadt Kalbe neigt sich dem Ende entgegen. Zu den bisherigen Unterstützern zählt auch ein äußerst prominenter Zeitgenosse.
26.11.2025, 17:59
Kalbe - Das konnten die Mitglieder des Vereins Künstlerstadt Kalbe kaum glauben. Sie, die im Internet eine Crowdfunding-Kampagne zur Sanierung eines alten Stallgebäudes auf dem Kulturhof gestartet haben, erhielten jüngst in den sozialen Medien einen ganz besonderen Gruß.