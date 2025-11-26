weather wolkig
Die Crowdfunding-Aktion des Vereins Künstlerstadt Kalbe neigt sich dem Ende entgegen. Zu den bisherigen Unterstützern zählt auch ein äußerst prominenter Zeitgenosse.

Von Cornelia Kaiser 26.11.2025, 17:59
Dieter Hallervorden in seiner Videobotschaft an den Verein Künstlerstadt Kalbe.
Dieter Hallervorden in seiner Videobotschaft an den Verein Künstlerstadt Kalbe. Quelle: Verein Künstlerstadt

Kalbe - Das konnten die Mitglieder des Vereins Künstlerstadt Kalbe kaum glauben. Sie, die im Internet eine Crowdfunding-Kampagne zur Sanierung eines alten Stallgebäudes auf dem Kulturhof gestartet haben, erhielten jüngst in den sozialen Medien einen ganz besonderen Gruß.