Ein Sheriff, eine aufmüpfige Bande, ein König und eine Menge Stühle – „Robin Hood“ feiert Premiere in Magdeburg. Zu sehen ist das Weihnachtsmärchen 2025 im Opernhaus.

Theater Magdeburg zeigt Robin Hood ganz ohne Strumpfhosen - eine Rezension

„Robin Hood“ am Theater Magdeburg: Anton Andreew, Viktor Bashmakov, Niklas Hummel und Lorenz Krieger auf der Bühne.

Magdeburg. - Das Weihnachtsmärchen am Theater Magdeburg hat Tradition. Nach „Das Gespenst von Magdebu-huuu“ im Jahr 2023 und „In einem tiefen, dunklen Wald“ im Jahr 2024 steht nun also „Robin Hood“ als Inszenierung für Kinder ab sechs Jahren an. Geboten wird ein schnelles Spiel zwischen bitteren Wahrheiten, verspieltem Witz und dem Irrsinn der Macht - hier eine Rezension zum Stück.