Nikola Teitge gründet in Seehausen eine selbstbestimmte Pflegewohngemeinschaft. Ihre Tochter zieht mit ein. Im Gepäck jede Menge schlechte Erfahrungen.

Gekauft - Immobilie in Seehausen wird Wohngruppe für Menschen mit Behinderungen

Nikola Teitge, hier im Haus an der Lindenstraße Seehausen (Altmark), kämpft wie eine Löwin für das Vereinsprojekt Pflegewohngemeinschaft.

Seehausen. - Das Haus an der Lindenstraße in Seehausen sah im Internet eigentlich zu verbaut aus. „Aber mein Schwager hat gesagt, komm, schau’s dir trotzdem an“, erzählt Nikola Teitge (55). Ein guter Rat, denn das Gebäude entpuppte sich als „machbar“, wenn nicht als ein Volltreffer. So etwas wie das Ziel einer langen Reise. Nikola Teitge wird darin eine selbstbestimmte Pflegewohngemeinschaft für Menschen mit Behinderungen einrichten. Eine dieser Menschen ist Sarah (31), ihre eigene Tochter.