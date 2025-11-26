Im AGO-Werk in Oschersleben wurden während des Zweiten Weltkriegs tausende Flugzeuge gebaut. Heute sind nur noch wenige Spuren der Flugzeugfabrik zu finden.

Oschersleben - Davon, dass in Oschersleben während des Zweiten Weltkriegs tausende Flugzeuge für die Luftwaffe gebaut wurden, zeugen heute kaum noch sichtbare Spuren. Auf den Fundamenten der Werkshallen 2, 3 und 4 des ehemaligen AGO Flugzeugswerks steht heute ein Restpostenmarkt. Einen alten Schießstand, auf dem die Waffen der Flugzeuge eingeschossen wurden, gebe es noch, erzählt Uwe Schmidt. Der werde heute noch von der Polizei und vom Schützenverein genutzt. Sonst seien nur noch ein paar Betonreste zu finden.