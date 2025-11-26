weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Flugzeugbau im Zweiten Weltkrieg Als in Oschersleben Flugzeuge für den Krieg gebaut wurden

Im AGO-Werk in Oschersleben wurden während des Zweiten Weltkriegs tausende Flugzeuge gebaut. Heute sind nur noch wenige Spuren der Flugzeugfabrik zu finden.

Von Till Frieling 26.11.2025, 19:15
Ago Flugzeugwerke Oschersleben Serienfertigung Fw 190 u. Bf 109 AGO 1941 4
Ago Flugzeugwerke Oschersleben Serienfertigung Fw 190 u. Bf 109 AGO 1941 4 Archivbild/ Uwe Schmidt

Oschersleben - Davon, dass in Oschersleben während des Zweiten Weltkriegs tausende Flugzeuge für die Luftwaffe gebaut wurden, zeugen heute kaum noch sichtbare Spuren. Auf den Fundamenten der Werkshallen 2, 3 und 4 des ehemaligen AGO Flugzeugswerks steht heute ein Restpostenmarkt. Einen alten Schießstand, auf dem die Waffen der Flugzeuge eingeschossen wurden, gebe es noch, erzählt Uwe Schmidt. Der werde heute noch von der Polizei und vom Schützenverein genutzt. Sonst seien nur noch ein paar Betonreste zu finden.