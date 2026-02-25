weather wolkig
Bildung in Sachsen-Anhalt Digitalisierung: Was der neue Schulleiter der Wander-Förderschule vor hat

Nach vielen Jahren als Lehrer tritt Marcus Gratzke die Leitung der Wander-Förderschule in Gardelegen an. Im Fokus stehen digitale Konzepte, individuelle Förderung und ein starkes Miteinander im Kollegium.

Von Theresa Gringmuth 25.02.2026, 11:00
Marcus Gratzke ist neuer Schulleiter der Wander-Förderschule.
Marcus Gratzke ist neuer Schulleiter der Wander-Förderschule. Foto: Gringmuth

Gardelegen. - Marcus Gratzke ist der neue Leiter der Wander-Förderschule in Gardelegen. Ganz neu ist der 49-Jährige dort allerdings nicht. Viele Jahre war er bereits an der Schule tätig, unter anderem als Klassen- und Musiklehrer. „Nach der langen Zeit im Schuldienst wollte ich noch einmal etwas Neues ausprobieren“, sagt Gratzke.