Nach vielen Jahren als Lehrer tritt Marcus Gratzke die Leitung der Wander-Förderschule in Gardelegen an. Im Fokus stehen digitale Konzepte, individuelle Förderung und ein starkes Miteinander im Kollegium.

Digitalisierung: Was der neue Schulleiter der Wander-Förderschule vor hat

Gardelegen. - Marcus Gratzke ist der neue Leiter der Wander-Förderschule in Gardelegen. Ganz neu ist der 49-Jährige dort allerdings nicht. Viele Jahre war er bereits an der Schule tätig, unter anderem als Klassen- und Musiklehrer. „Nach der langen Zeit im Schuldienst wollte ich noch einmal etwas Neues ausprobieren“, sagt Gratzke.