In Lichterfelde (Kreis Stendal) läuft seit Dienstag (24. Februar 2026) ein großer Polizeieinsatz. Auch die Feuerwehr war in der Nacht zu Mittwoch stundenlang vor Ort. Gerüchten zufolge geht es um Drogen. Erst vor einem halben Jahr flog in dem Dorf eine illegale Cannabisfarm auf.

Illegale Hanfplantage entdeckt? Was bisher über den Großeinsatz der Stendaler Polizei im Altmark-Dorf Lichterfelde bekannt ist

Die freiwillige Feuerwehr von Lichterfelde unterstützte die Polizei bei ihrem Großeinsatz in der Nacht zu Mittwoch.

Lichterfelde (Kreis Stendal) - Ein großer Einsatz der Polizei läuft seit Dienstag in Lichterfelde. Gerüchten zufolge soll in einem leerstehenden Wohnblock eine Cannabisplantage entdeckt worden sein - zum zweiten Mal binnen eines Jahres. Zu den Hintergründen der Ermittlungen hält sich die Polizei bedeckt. Doch die Gerüchteküche in dem kleinen Wischedorf brodelt.