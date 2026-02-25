Das Salzlandtheater Staßfurt hat sich als kulturelle Größe in Stadt und Umgebung etabliert. Die Zahlen sprechen für sich.

Das Salzlandtheater ist ein bedeutender Bildungs- und Begegnungsort in der Region.

Staßfurt - Das Team des Salzlandtheaters Staßfurt blickt auf ein außergewöhnlich erfolgreiches Jahr 2025 zurück. In einer Pressemitteilung informiert das Theater über die Anzahl der Theaterbesucher. Mit 28.328 Besucherinnen und Besuchern wurde ein neuer Höchststand seit dem Trägerwechsel zum Förderverein im Jahr 2006 erreicht.