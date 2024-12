Die Stadt Gardelegen hat wieder Stipendien an Lehramtsstudenten vergeben. Diese kehren nach dem Abschluss zum Arbeiten in die Altmark zurück.

Drei neue Gardelehrer für die Hansestadt in der Altmark

Gardelegen. - Gardelegen setzt das landesweit herausragende Erfolgsprojekt fort. Bürgermeisterin Mandy Schumacher und Sozialausschussvorsitzende Sandra Hietel-Heuer, hier mit Elmer Emig, Sprecher des Bildungsministeriums überreichten drei Stipendien.

Zoe Polefka aus Letzlingen studiert im ersten Semester in Halle Lehramt an Grundschulen mit der Fächerkombination Deutsch, Mathematik, Musik. Die 19-Jährige, die ihr Abitur in Gardelegen ablegte, spielt gern Klavier und singt. Auch Nachhilfeunterricht hat sie bereits gegeben. „Musik ist Goldstaub“, freute sich Mandy Schumacher über das musische Fach im Studium.

Insgesamt acht Stipendiaten in der Hansestadt

Bereits im Masterstudium befindet sich Vanessa Stegert (22) aus Parleib, die ebenfalls Grundschullehrerin für Deutsch und Mathematik wird. Sie studiert in Braunschweig, ist seit zwei Jahren nebenher bereits an einer Schule als pädagogische Mitarbeiterin und Vertretungslehrerin tätig. Im September 2025 startet ihr Referendariat.

Can-Fabian Isik (21) aus Klötze machte in Beetzendorf Abitur, studiert in Rostock Lehramt an Gymnasien für Arbeit/Wirtschaft/Technik und Chemie und spielte drei Jahre lang beim SSV 80 Gardelegen Fußball.

Mit den neuen Gardelehrern sind es zurzeit acht Stipendiaten, von denen vier 2025 ins Referendariat einsteigen. Sechs ehemalige Gardelehrer sind bereits als Lehrkräfte an Schulen in der Einheitsgemeinde tätig. Wer bereit ist, sich nach dem Studium an die Region zu binden, erhält monatlich 300 Euro.