Die Hansestadt Gardelegen bereitet erneut die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners vor. Die Raupen stellen mit ihren Brennhaaren eine Gefahr für Menschen und Tiere dar. Auch private Baumbesitzer können ihre Eichen behandeln lassen.

Die Raupen können mit ihren Haaren erheblichen gesundheitlichen Schaden anrichten.

Gardelegen/VS. - Die Hansestadt Gardelegen bereitet im elften Jahr in Folge die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners vor, denn dessen Raupenhaare stellen weiterhin eine gesundheitliche Gefahr für Menschen und Tiere dar. Die chemische Bekämpfung im Frühjahr vom Boden aus wird unabhängig vom aktuellen Stand der Planung der Bekämpfung aus der Luft erfolgen, die derzeit noch in Abstimmung ist, informiert der städtische Ordnungsamtsleiter Florian Kauer.