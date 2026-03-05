Läuft alles nach Plan, haben die Technischen Werke mit Stadtrat Burkhard Nimmich einen neuen Aufsichtsrat. Welche Herausforderungen die Netztechnik der Stadt stellt.

Staßfurt - Medien von heute, neben den sozialen Netzwerken, Rundfunk und Presse sind dies seit jeher auch Daten allgemeiner Art, Gas-, Wasser- und Stromnetze. Während die Stadtwerke für die Energieversorgung der Salzstadt stehen, betreiben und entwickeln die Technischen Werke Staßfurt (TWS) informationstechnische Infrastrukturen Staßfurts und beraten rund um IT-Themen. Nach dem Rückzug von Ralf-P. Schmidt entscheidet der Stadtrat am Abend über die Berufung eines neuen TWS-Aufsichtsrats. Der einzige benannte Kandidat, Burkhard Nimmich – wie Schmidt Unabhängige Bürgervertretung von Staßfurt (UBvS), anders als Schmidt weiterhin Stadtrat – geht davon aus, dass die Abstimmung wie geplant als reine Formalität verläuft, er in Kürze die neue Position antritt. „Einarbeiten“, das müsse er sich zweifelsohne, sagt Nimmich, Jahrgang 1958. „Ich bin als Vertreter der Stadt dabei – in Kontrollfunktion.“