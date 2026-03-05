Sperrung und Umleitung im Harz Großbaustelle am Westerntor: Straßensanierung in Wernigerode verzögert sich – neuer Plan sorgt für Überraschung
Die Sanierung der Westerntor-Kreuzung in Wernigerode startet später – und mit einem völlig neuen Bauablauf. Welche Straßen zuerst gesperrt werden und was das für Autofahrer bedeutet.
Aktualisiert: 05.03.2026, 10:03
Wernigerode. - Wichtige Änderung bei einer anstehenden Großbaustelle in Wernigerode: Die Sanierungsarbeiten auf der vielbefahrenen Kreuzung am Westerntor beginnen nicht nur später. Zum Start werden auch andere Bereiche gesperrt als zunächst geplant.