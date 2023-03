Illustrator Karl-Heinz Appelmann gestaltet Kinderbücher und stellte sie in der Bildungseinrchtung im Gardelegener Ortsteil vor.

Ein Apfel mit Gesicht und Körper in der Grundschule Letzlingen

Karl-Heinz Appelmann war in der Grundschule Letzlingen zu Gast und stellte den Mädchen und Jungen seine Lieblingskinderbücher vor, die er illustrierte .

Letzlingen - Aufmerksam lauschten die Mädchen und Jungen der ersten und zweiten Klasse der Grundschule in Letzlingen dem Illustrator Karl-Heinz Appelmann, der den Grundschülern von seinen liebsten Kinderbüchern berichtete. Er war in der Bildungseinrichtung in dieser Woche zu Gast.