Sie verstehen es zu feiern. Das haben die Kakerbecker, und mit ihnen die Brüchauer und Jemmeritzer, am Sonnabend bewiesen - aus einem ganz besonderen Anlass.

In Kakerbeck gab es bis 2005 eine eigene Schule, die auch schon zu DDR-Zeiten existierte. Daran erinnerte dieses Schaubild beim Umzug.

Kakerbeck - Kakerbeck hat sich herausgeputzt: mit Wimpelketten, Birkenschmuck und Luftballons, die am Straßenrand angebracht waren. Vergessen schien am Sonnabend der Streit um die Streckenführung für den Umzug zur 630-Jahr-Feier, der noch kurz zuvor für heftige Diskussionen gesorgt hatte. Denn besagter Umzug hat am Ende alle wieder vereint.