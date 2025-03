Der Bedarf ist groß. Seniorengerechter Wohnraum, nicht unbedingt in einem Heim, aber mit Pflegeangeboten bei Bedarf, wird gesucht. In Letzlingen soll so eine Einrichtung entstehen. Wie sieht der aktuelle Projektstand aus?

Das Baustellenschild steht schon lange für den Seniorenwohnpark am Schlosspark in Letzlingen.

Letzlingen. - „Wir suchen Mitarbeitende für unseren neuen Wohnpark in Letzlingen“ steht auf dem großen Bauschild vor einem Grundstück an der Bahnhofstraße in Letzlingen. Und informiert wird damit auch über ein Projekt, das dort realisiert werden soll: ein Wohnpark am Schlosspark für Senioren mit entsprechenden Pflegeangeboten. Doch dieses Schild steht schon etliche Jahre dort. Gebaut wurde bisher allerdings noch nichts.