Schönebeck/Biere. - Fahrlässige Tötung lautet die Anklage im Schönebecker Amtsgericht gegen einen 65-Jährigen aus Erfurt. Der Angeklagte soll am 31. August 2024 eine rote Ampel im Kreuzungsbereich von B246a und der Landstraße (L) 69 missachtet haben. In der Folge kam es zur Kollision zwischen seinem Fahrzeug und einem Motorradfahrer. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Biker durch den Zusammenstoß von seinem Motorrad geschleudert und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.